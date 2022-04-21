Киев, , 13:42 — REGNUM В киевском соборе святого Владимира с помпой прошла панихида по трём недавно убитым на территории ЛНР грузинским боевикам, сообщает 20 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Могила Eli Duke

Следите за развитием событий в трансляции: ««По-другому не получится»: военная спецоперация России — трансляция»

Тела Аркадия Касрадзе, Алика Цаавы и Зазы Бицадзе (воевавшего на Украине с 2014 года) были накрыты грузинскими флагами. На панихиде присутствовал большой вооружённый отряд грузинских наёмников. Боевик Вано Надирадзе (имевший нашивку о принадлежности к СБУ) сказал, что «они погибли не только за Украину, они погибли, сражаясь и за Грузию». Боевик Надим Хмаладзе заявил, что «наша готовность сражаться от этих потерь нисколько не уменьшится, а, наоборот, только возрастёт».

Над убитыми прозвучал гимн Украины, а затем был произведён троекратный ружейный залп.

Трупы боевиков доставят сначала во Львов, а оттуда — в Варшаву. Предполагается, что их привезут в Тбилиси в конце этой недели.

Напомним, что с начала специальной военной операции на Украине, ДНР и ЛНР было убито девять грузинских наёмников, а в 2014—2021 годах — ещё шесть.