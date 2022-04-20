Тюмень, 21 апреля, 2022, 00:45 — ИА Регнум. В Тюмени количество подростковых суицидов уменьшилось в 1,7 раз. Об этом сообщает «Вслух. ру» со ссылкой на заведующую сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав горадминистрации Илону Осипову.

Thebluediamondgallery.com Самоубийство

По словам Осиповой, в 2020 году в Тюмени зафиксировано 12 подростковых суицидов, в 2021 году — семь. Меньше стало суицидальных попыток. В группу риска включены 238 тюменских подростков. С начала 2022 года трое юных тюменцев покончили с собой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге две девочки-подростка одновременно совершили самоубийство. Причём это уже второй страшный случай двойного суицида подростков в городе на Неве за последние несколько дней.