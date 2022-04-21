Белград, 21 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Посольство Великобритании в Сербии опровергло сообщения некоторых сербских СМИ о том, что Лондон экспортирует вооружение в Косово.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Великобритания

«В некоторых белградских СМИ появилась абсолютно вымышленная информация о том, что Великобритания якобы поставляет вооружение Косово. В этом нет ни капли истины», — говорится в сообщении посольства, отправленном информационному агентству «Танюг» 19 апреля.

Дипломатическое представительство Великобритании в Сербии попросило местные СМИ проверять факты и не способствовать распространению фейковых новостей.

Напомним, что ранее в сербских СМИ появилась информация о том, что Великобритания в конце прошлой недели поставила «Силам безопасности Косово» легкие противотанковые системы NLAW, а до конца месяца собирается поставить им еще 20 противотанковых ракетных комплексов Javelin.