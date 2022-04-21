Вашингтон, , 00:40 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уклонилась от прямого ответа на вопрос о проведении США политики запрета на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных спортивных соревнованиях. Такой вопрос был задан чиновнице на регулярном брифинге 20 апреля, на фоне недопуска спортсменов из этих стран на теннисный турнир в Уимблдоне.

Джен Псаки (сс) The White House

Один из журналистов задал Псаки вопрос о том, поддерживает ли Белый дом политику бойкота российских и белорусских спортсменов.

Джен Псаки «Я не думаю, что у нас на данный момент есть политика конкретно относительно спортивных мероприятий. Буду рада проверить это».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если российские теннисисты будут отстранены от участия в Уимблдоне, то от этого пострадает сам турнир.

Как сообщало ИА REGNUM, российские и белорусские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне.

Читайте ранее в этом сюжете: Российских и белорусских теннисистов не допустят на Уимблдон — NYT