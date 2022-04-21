Рим, , 00:32 — REGNUM Поставки западного оружия в Киев — контрпродуктивная мера, которая лишь отдаляет завершение военного конфликта, такого мнения придерживается 52,7% итальянцев, следует из опубликованных 20 апреля итогов опроса Index.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Лишь 15,6% опрощенных верят в военную победу Киева и считают, что поставки нужно продолжать до указанного «победного конца».

Большинство граждан (56,3%, опрашиваемые могли соглашаться более чем с одним утверждением) полагают, что достижению мира могут помочь усилия «больших держав» (прежде всего США и Китая). Надежду на ООН возлагают почти в десять раз меньше граждан (6,3%).