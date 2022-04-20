«США потом решат»: экс-спикер Европарламента об оружии для Украины
Рим, 21 апреля, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Страны ЕС должны поставлять на Украину оборонительное, но не наступательное оружие, с таким заявлением выступил 20 апреля экс-спикер Европарламента, один из лидеров партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни.
(сс) European People's Party
Антонио Таяни
«У Украины есть право защищать свою территорию», — отметил он.
Впрочем, Таяни отметил, что это решение может быть не окончательным, сказав буквально следующее: «США потом решат [вопрос о поставках оружия]».