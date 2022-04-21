Сиена, Италия, , 00:17 — REGNUM В районе итальянской Сиены прошла очередная нелегальная масштабная рейв-вечеринка, сообщила 20 апреля лидер оппозиционной правоконсервативной партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

По данным политика, участие в двухдневной «вечеринке» приняли около 8000 человек из разных стран ЕС, многие из зрителей употребляли наркотики, а полиция не смогла ни упредить акцию, ни помешать ее проведению.

«Благодаря, в кавычках, руководству МВД мы находимся во власти у нарушителей закона, которые съезжаются в Италию со всей Европы», — считает Мелони.