Тель-Авив, Израиль, , 00:15 — REGNUM Палестинские силы выпустили ракету из сектора Газа по территории Израиля, 20 апреля сообщили в пресс-службе израильской армии.

Ракета (сс) geralt

В результате инцидента в районах, прилегающих к анклаву, сработали сирены воздушной тревоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Al-Mayadeen передал о том, что в ночь с 18 на 19 апреля представители палестинской группировки ХАМАС обстреляли израильские военные самолеты, которые совершили налет на сектор Газа.

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