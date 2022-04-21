Штат Нью-Йорк, США, , 00:21 — REGNUM Главная угроза для стабильности Западных Балкан исходит от России и Сербии. Об этом заявила министр иностранных дел сепаратистского Косово Доника Гервала 20 апреля в Нью-Йорке на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Косово и Метохии.

Доника Гервала-Шварц, глава МИД Косово в правительстве Альбина Курти Mfa-ks.net

«Сербия является главной угрозой для нормализации отношений и стабильности в регионе», — процитировало агентство «Танюг» слова Гервалы.

По ее словам, «Косово является частью Запада», в то время как «Сербия все еще остается спутником России». Поэтому в регионе Западных Балкан сохраняется нестабильность, полагает Гервала.

Она добавила, что Сербия вооружается и таким образом угрожает всем своим соседям.

Напомним, что ранее региональные СМИ сообщили о том, что Великобритания в текущем месяце поставит сепаратистскому Косово два противотанковых комплекса.