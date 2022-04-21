Нью-Йорк, США, , 00:10 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 20 апреля разнонаправленно. Больше других потерял Nasdaq.

Уолл-стрит Carlos Delgado

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 249,59 пункта (0,71%), до уровня 35 160,79 пункта. S& P 500 подешевел на 2,76 пункта (0,06%), до уровня 4459,45 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 166,59 пункта (1,22%), до уровня 13 453,07 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,12 (0,12%), до уровня $102,4 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 19 апреля ростом.

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