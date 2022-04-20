Рим, 21 апреля, 2022, 00:01 — ИА Регнум. На территории Европы должно быть создано новое политическое объединение — Европейская конфедерация, с таким предложением выступил 20 апреля лидер итальянской леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

(сс) Chatham House Энрико Летта

Он призвал включить в состав нового объединения ЕС (целиком), а также Украину, Грузию, Молдавию, Северную Македонию, Сирию, Черногорию, Албанию, Боснию и Косово.

По мысли Летты, это позволит избежать длительных процедур по вступлению указанных стран собственно в ЕС, но при этом обеспечит «объединение» европейских «демократий», в том числе молодых.