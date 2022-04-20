Нью-Йорк, США, 20 апреля, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Netfix выложил в сеть новые трейлер и постер предстоящего анимационного фильма Ghost In The Shell: SAC_2045. Sustainable War. Об этом 20 апреля сообщил портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

Премьера картины состоится на сайте Netflix 9 мая 2022 года, перед релизом второго сезона сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045» (Ghost In The Shell: SAC_2045; выйдет 23 мая 2022-го). В ней будут пересказаны события, которые были показаны в первом сезоне шоу. Как отметило издание, не исключено, что в Sustainable War будут изменены некоторые моменты анимации, вызвавшие споры в среде поклонников франшизы.

Напомним, премьера первого сезона сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045» состоялась на сайте Netflix 12 ноября 2021 года. В качестве режиссёров проекта выступают Кэндзи Камияма («Восточный Эдем», «Спящая принцесса», «Призрак в доспехах: Синдром одиночки") и Синдзи Арамаки («Яблочное зернышко», «Космический пират Харлок», «Звёздный десант: Вторжение»).