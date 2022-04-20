Рим, 20 апреля, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Граждане Италии подали чуть менее 4,5 миллиона заявок на получение единых детских выплат, сообщили 20 апреля в национальном институте социального обеспечения (Пенсионном фонде).

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

В заявках упоминается около 7,25 миллиона детей.

Как сообщалось ранее, правительство Италии объединило все детские выплаты в одну. Чем ниже доход гражданина и (или) чем больше у него детей, тем больше средств он может получить на каждого из них.