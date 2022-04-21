Приштина, 21 апреля 2022, 08:00 — REGNUM Группа албанских беженцев 20 апреля покинула территорию Косово и направилась в США.
Как сообщает посольство США в Приштине на своей странице в социальной сети, уже 600 афганских беженцев, которые были ранее размещены в лагере Лия, покинули территорию Косово. Теперь они получили гражданство США.
В 2021 году Косово предоставило убежище 1200 афганским беженцам — в большинстве своем они работали в афганской миссии НАТО и других международных организаций.
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