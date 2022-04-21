Приштина, Сербия, 21 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Группа албанских беженцев 20 апреля покинула территорию Косово и направилась в США.

(сс) U.S. Marine Corps. Lance Cpl. Nicholas Guevara Эвакуация из Афганистана

Как сообщает посольство США в Приштине на своей странице в социальной сети, уже 600 афганских беженцев, которые были ранее размещены в лагере Лия, покинули территорию Косово. Теперь они получили гражданство США.

В 2021 году Косово предоставило убежище 1200 афганским беженцам — в большинстве своем они работали в афганской миссии НАТО и других международных организаций.