Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 21 апреля, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Граждане Республики Сербской (Босния и Герцеговина) собрались 20 апреля в Баня-Луке на массовый митинг в поддержку руководства автономии.

Слободни умјетник Баня-Лука

На площадь Краина в центре Баня-Луки вышли около 18 000 человек, чтобы выразить протест против навязывания решений непризнанным ООН верховным представителем международного сообщества в БиГ Кристианом Шмидтом, передает агентство «Танюг».

По мнению митингующих, решения, которые принимают органы власти Республики Сербской, ни в коем случае не должны отменяться указами верховного представителя, так как они соответствуют конституции БиГ и букве Дейтонского соглашения.

Организатором митинга выступила Ассоциация ветеранов Республики Сербской.

Напомним, что ранее Кристиан Шмидт принял решение, которым оспаривается право Республики Сербской на недвижимое имущество.