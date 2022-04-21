21 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили решение о внесении в Госдуму федерального конституционного законопроекта о признании флага СССР флагом Российской Федерации.

Артур Савин, , 07:54 — REGNUM Решение депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внести в Госдуму федеральный конституционный законопроект о признании флага СССР флагом Российской Федерации вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте»

Знамя Победы над поверженным Рейхстагом

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Василий Иванов © ИА REGNUM

"Окно Овертона провернулось! Идёт подготовка населения к грядущему возвращению красной империи. В «Симпсонах», кстати, давно предсказывали возвращение СССР. Этот мультфильм много чего предсказал», — отмечает Алексей Ш.

Многие пользователи отреагировали на эту новость с невероятным воодушевлением. Граждане отмечают, что с красным флагом связаны их самые тёплые воспоминания о беззаботном детстве, но он также олицетворяется и с Великой Победой над фашизмом.

«За этот флаг столько людей погибло, защищая его! Под этим флагом я родилась и это мой родной флаг. Конечно же, я полностью поддерживаю инициативу сделать его в качестве государственного флага России», — пишет Ella L.

Некоторые комментаторы отмечают, что не стоит вот так менять государственный флаг Российской Федерации, несмотря на очень позитивное значение флага Советского Союза.

«Под красным всё детство прошло. В нём была сила и идея. Но постоянно менять флаги туда-сюда как-то не хочется», — поделился своим мнением Виктор Р.

«Я за нынешний флаг, не нужно ничего менять», — написала Юлия К.

Часть людей полагает, что красный флаг следует свято чтить, но и не забывать о том, что новым флагом, за который уже была пролита кровь, является российский триколор.

«Флаг СССР я, человек, рождённый в Советском Союзе, свято чту и уважаю. Но я не считаю нужным возвращать его в качестве флага нашего нынешнего государства. Флаг СССР — это наша великая история. Триколор России — это наше великое будущее», — написал Кент М.

Ряд пользователей указывает на то, что невозможно вернуть красный флаг, потому что Россия уже совсем не похожа на СССР.

«Россия — это не СССР, и вообще не коммунистическая страна. Имперский флаг подошёл бы в этом случае куда больше, да и тот далёк от нынешней страны», — отметил Александр С.

Отдельные комментаторы отмечают, что прошлое — это прошлое. Тем не менее нашлись и те, кто убеждены, что без великого прошлого не построить великое будущее.

«Флаг красный — это в первую очередь флаг Великой Победы. Он символ и он был водружён над рейхстагом. Он — наша память. Я рождён в СССР и это было прекрасное детство! Но он из ушедшей эпохи, что канула в Лету. Он — история, как и Российская Империя. Но нельзя забывать нашу историю. Тем не менее присягал я уже Российской Федерации и пусть будет триколор. Мы вступили в новую эру. Нам предстоит в ней жить и строить новый мир», — считает Алексей Ч

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Кто знает, может быть, уже пора пересмотреть своё отношение к будущему нашей Родины. Пора брать из истории всё самое лучшее и двигаться вперёд с этими символами», — указывает Марат Г.

Напомним, 19 апреля депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму федеральный конституционный законопроект о признании флага СССР флагом Российской Федерации.