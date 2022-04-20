Москва, 20 апреля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Цены производителей промышленных товаров в России в марте 2022 года выросли в среднем на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 26,7%. Такие данные приводит 20 апреля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

За I квартал 2022 года, согласно оценке ведомства, цены промпроизводителей выросли на 10%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 24,4%.

В марте в добыче полезных ископаемых по сравнению с февралём выросли цены для внутреннего рынка на антрацит – на 41,6%, никелевые концентраты – на 41,1%, апатитовый концентрат – на 26,2%, цинковые концентраты – на 22,5%, медные концентраты – на 20,3%, доменный железорудный агломерат – на 19%, золотосодержащие концентраты – на 18,1%, железорудный концентрат – на 17,8%, золотосодержащие руды – на 17,7%, обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть – на 17,1%, нестабильный газовый конденсат – на 15,4%.

В то же время цены сжиженный и регазифицированный природный горючий газ снизились на 45%.

В металлургическом производстве зафиксирован рост цен на хром и изделия из него – на 56,4%, необработанный цинк – на 52,5%, продукты прямого восстановления железной руды и прочее губчатое железо в кусках, окатышах или аналогичных формах – на 51,6%, ферросиликомарганец – на 40%, феррованадий – на 34,3%, необработанное олово – на 34,2%, ферротитан – на 28,3%, платину и металлы платиновой группы, необработанные или полуобработанные – на 22,5%, феррохром – на 21,5%, необработанный алюминий – на 20,7%, цинковые профили, прутки, проволоку, плиты, листы, ленту и фольгу – на 20,1%.

Одновременно с этим цены на стальные фитинги для труб, кроме литых снизились на 23,8%, отдельные услуги по производству изделий из драгоценных металлов стали дешевле на 22,5%, услуги по литью чугуна – на 17,2%.

В обрабатывающих производствах отмечено существенное увеличение цен на ремни безопасности, подушки безопасности и принадлежности кузовов автотранспортных средств – на 26,7%, двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств – на 23,4%, грузовые автотранспортные средства – на 17,4%, квадроциклы – на 17%.

Также выросли цены на отдельные виды текстильных изделий. В частности, трикотажные и вязаные полотна подорожали на 28,5%, волокна льна для прядения – на 20,5%, трикотажные ткани пропитанные или с покрытием, не включенные в другие группировки – на 15,9%, махровые и хлопчатобумажные ткани – на 11,3%, ткани из синтетических штапельных волокон – на 10,8%.