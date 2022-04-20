Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Студия Oddworld Inhabitants объявила, что вскоре её игра Oddworld: Soulstorm в версии Enhanced Edition появится в сервисе Steam. Об этом 20 апреля сообщает портал Gematsu.

Oddworld: Soulstorm Скриншот с YouTube

Отметим, что пока разработчики не назвали точную дату релиза игры на платформе компании Valve. Ранее Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition вышла в магазине Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Oddworld Inhabitants выложила в сеть соответствующий трейлер.

Напомним, Oddworld: Soulstorm представляет собой приключенческий платформер (игра, в которой персонажу для завершения уровня необходимо передвигаться по платформам). Проект является прямым продолжением игры 2014 года Oddworld: New ‘n’ Tasty.

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