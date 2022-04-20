Москва, 20 апреля 2022, 23:44 — REGNUM Два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ разгромлены 20 апреля ударами ВКС РФ, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Отметив, что в течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ уничтожены 73 объекта ВСУ, представитель Минобороны уточнил, что среди них – два склада, расположенные возле населённых пунктов Шевченко и Комар (ДНР).
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