Москва, 20 апреля, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ разгромлены 20 апреля ударами ВКС РФ, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Отметив, что в течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ уничтожены 73 объекта ВСУ, представитель Минобороны уточнил, что среди них – два склада, расположенные возле населённых пунктов Шевченко и Комар (ДНР).