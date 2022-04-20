Нью-Йорк, США, , 23:34 — REGNUM Генеральный директор Netflix Рид Хастингс потерял около $648 млн после падения стоимости акций онлайн-кинотеатра. Об этом 20 апреля сообщает портал The Wrap.

Пульт Netflix Brian Cantoni

Стоимость акций резко пошла вниз после того, как Netflix объявил о потере подписчиков. Цена упала на 20% 19 апреля, а 20 апреля 2022 года падение составило уже 35,9%. Как отметило агентство Bloomberg, в январе 2022 года, когда появились прогнозы об уменьшении числа подписчиков Netflix, Рид Хастингс воспользовался моментом и купил больше акций компании.

Отметим, что Netflix впервые за десять лет объявил об уменьшении числа подписчиков. Компания сообщила, что потеряла около 200 тыс. пользователей. Ранее ИА REGNUM сообщило, что онлайн-кинотеатр вскоре может начать взимать плату с пользователей, которые делятся своими паролями.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix будет взимать плату с пользователей, обменивающихся паролями