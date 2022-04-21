Тбилиси, , 00:07 — REGNUM Гиули Аласания, мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила, что президент Украины Владимир Зеленский лично просил грузинское руководство отпустить Саакашвили на Украину, сообщает 20 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я лично встречалась со многими людьми, посещала Польшу, обращалась на Украину. Украина направила сюда официальный запрос о возвращении её гражданина, потому что мой сын фактически был депортирован отсюда. Он был лишён грузинского гражданства и вынужден был стать гражданином Украины. Сегодня он является гражданином только Украины. Украина требует вернуть своих граждан, я не знаю, что теперь будет, с момента отправки официального документа прошло не так много времени, но неофициальные обращения поступали много раз. У меня есть информация, что Зеленский лично обращался к нашему президенту, но никакого ответа отсюда он не получил… Так продолжается каждый день», — сказала Аласания на пресс-конференции, проведённой ею в президентской библиотеке в Тбилиси.

Напомним, что проживавший в течении восьми лет на Украине Михаил Саакашвили в октябре прошлого года нелегально вернулся в Грузию, после чего был арестован и предан суду.