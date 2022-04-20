Штат Нью-Йорк, США, 21 апреля, 2022, 00:10 — ИА Регнум. Ситуация в Косово и Метохии далека от нормальной и стабильной. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 20 апреля в Нью-Йорке на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в южном сербском крае.

Министерство иностранных дел Республики Сербия Никола Селакович

Сепаратистские власти в Приштине отказываются формировать Сообщества сербских муниципалитетов и таким образом не только минируют диалог с Белградом, но еще и отсылают сигнал косовским сербам, что их не должно быть в южном крае, полагает Селакович.

По его словам, граждане сербской национальности, а также других «неалбанских» национальностей, живут в страхе, без малейшей уверенности, что их основные права будут соблюдены.

«Это реакция на нестабильность, которую генерируют сепаратистские власти в Приштине», — процитировало агентство «Танюг» слова Селаковича.

Глава сербской дипломатии считает, что основная цель Приштины — заставить еще больше косовских сербов покинуть территорию края.

Напомним, что 19 апреля исполнилось девять лет со дня подписания Брюссельского соглашения. В соответствии с этим документом Приштина должна сформировать Сообщество сербских муниципалитетов, но она до сих пор отказывается сделать это, заявляя, что подобное объединение станет «второй Республикой Сербской» на Балканах.