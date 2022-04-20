Ясиноватая, ДНР, , 23:35 — REGNUM Город Ясиноватая (ДНР) подвергся обстрелу украинских боевиков из БМ-21 «Град» вечером 20 апреля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Так, ВСУ со стороны населённого пункта Авдеевка выпустили по городу три ракеты в 17:02 мск и шесть – в 19:05 мск.

Кроме того, украинские боевики устроили миномётный обстрел ДНР. В в 16:00 мск они обстреляли посёлок Озеряновка: со стороны населённого пункта Троицкое было выпущено пять мин калибра 82 мм.

В 16:50 мск ВСУ обстреляли посёлок Александровка, выпустив со стороны населённого пункта Марьинка пять мин калибра 120 мм.

Посёлок шахты имени Гагарина в Горловке ВСУ атаковали в 18:30 мск: со стороны населённого пункта Новгородское боевики открыли стрельбу из крупнокалиберных пулемётов.

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