Рим, , 23:25 — REGNUM Италия оказалась в состоянии фактической рецессии не столько из-за конфликта на Украине и его последствий, сколько из-за ошибок правительства, заявил 20 апреля глава фракции оппозиционной правоконсервативной партии «Братья Италии» в сенате страны Лука Чириани.

(сс) Vlad Lesnov

Следует пересмотреть как внутриитальянские экономические программы, так и общие программы ЕС, в частности, так называемый «план восстановления» (после эпидемии коронавируса), отметил он.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.