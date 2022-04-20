Приштина, Сербия, 20 апреля, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти и министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 20 апреля провели встречу с экспертами института юридической медицины в Приштине и служащим косовского агентства судебно-медицинской экспертизы.

Цитата из к/ф «Голая жизнь». реж Дарья Хренова. 2016. Россия, Латвия Эксперты из полиции

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, участники встречи обсудили возможность работы косовских экспертов на Украине в качестве помощи Косово этой стране.

Косово ввело санкции против России 25 февраля 2022 года, 3 марта парламент Косово принял резолюцию с осуждением специальной операции России на Украине.