Донецк, 20 апреля, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Столицу ДНР несколько раз обстреляли украинские вооружённые формирования вечером 20 апреля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Петровский район Донецка подвергся обстрелу в 17:00 мск: со стороны населённого пункта Красногоровка ВСУ выпустили по нему пять снарядов калибра 122 мм.

В 17:55 мск со стороны населённого пункта Новомихайловка было обстреляно два района столицы ДНР – Петровский и Кировский. Стреляли украинские боевики из БМ-21 «Град», выпустив 20 ракет.