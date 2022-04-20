Лос-Анджелес, США, 20 апреля, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Звезда кинокомикса «Капитан Марвел» Бри Ларсон дала понять, что работает над неким новым проектом. Об этом 20 апреля сообщает портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Капитан Марвел». реж. Анна Боден, Райан Флек. 2019. США Бри Ларсон в роли Капитана Марвел

«Кому-нибудь нравится, когда я намекаю на секретный проект? Потому что это еще один секретный проект», — написала актриса на странице в соцсети. Она сопроводила публикацию тремя фотографиями, на которых запечатлена с микрофоном. Издание предположило, что, возможно, Ларсон занимается чем-то, что имеет отношение к её YouTube-каналу или же актриса планирует возобновить работу над подкастом.

Напомним, ранее было объявлено, что Бри Ларсон снимется в десятом фильме франшизы «Форсаж». Сейчас она также участвует в проекте кинокомикса «Марвелы», премьера которого состоится 17 февраля 2023 года.