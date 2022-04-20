Нижний Новгород, , 23:12 — REGNUM В Нижнем Новгороде стартует проект «Новый городовой» — мэрия столицы Приволжья предлагает всем активным и неравнодушным жителям города стать «дежурными по улице». Об этом сообщили в муниципалитете сегодня, 20 апреля.

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Планируется, что каждый городовой будет закреплен за одним из участков туристических маршрутов, и в случае необходимости смогут не только ответить на вопросы нижегородцев и туристов, или вызвать настоящую полицию, но и оказать первую медицинскую помощь.

Соискателей обещают обучить азам первой доврачебной помощи, истории города, основам права и юриспруденции, а также правилам пожарной безопасности.

Работать «дежурные по улице» будут в специальных костюмах, которые будут стилистически похожи на униформу реальных российских городовых начала ХХ века.