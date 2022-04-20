Бергамо, Италия, 20 апреля, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Российские военные медики оказали существенную помощь Италии в период первой волны эпидемии коронавируса, при этом нет никаких оснований полагать, что они занимались шпионажем, заявил 20 апреля экс-премьер Джузеппе Конте.

Минобороны России Военные специалисты Минобороны России прибыли на аэродром Орио-аль-Серио в городе Бергамо

«Я дал указание нашим спецподразделениям, чтобы они присматривали за российской делегацией, при необходимости ограничивали ее действия, принимали меры предосторожности, — сказал Конте в интервью La7.

Медики из Бергамо подтвердили, что помощь Росси была очень важной, добавил он.

Весной 2020 года Россия стала первой страной, оказавшей помощь Италии в борьбе с эпидемией. Это происходило в те же недели, когда представители западных «партнеров» Италии крали предназначавшиеся для отправки в Рим из других стран маски и санитайхеры.

Первые критические голоса против «принятия помощи от русских» стали раздаваться еще до военной спецоперации на Украине, а с момента ее начало экс-премьеру приходится отвечать на эти вопросы (журналистам и парламентской комиссии) каждую неделю.