Нижний Новгород, 20 апреля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Шестеро учащихся школы №160 Нижнего Новгорода оказались в больнице после того, как ученица четвёртого класса этого учебного заведения распылила содержимое перцового баллончика в вентиляционный канал, передают местные правоохранительные органы.

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Троих из них пришлось поместить в реанимацию из-за сильного ингаляционного отравления. Медики оценивают их состояние как среднетяжёлое.

Ещё трое пострадавших школьников хоть и были госпитализированы, но могут дышать самостоятельно.

Управление Следственного комитета по Нижегородской области организовало доследственную проверку по факту массового отравления детей. Сейчас на месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты.