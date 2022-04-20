Венеция, Италия, , 22:57 — REGNUM Летом 2022 года в Венеции протестируют систему предзаказа посещения города для туристов, передают местные СМИ 20 апреля.

Венеция

Нынешним летом эта мера будет добровольной, а с 2023 года, как сообщалось ранее, станет обязательной.

Введением системы предзаказа посещения города местные власти хотят более равномерно распределить туристические потоки и избегать чрезмерной нагрузки на город и его инфраструктуру в «пиковые» моменты, когда число туристов становится сравнимым с числом жителей.