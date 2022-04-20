Санта-Фе, США, 20 апреля, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Результаты расследования трагедии, произошедшей на съёмках фильма «Ржавчина», опубликованные властями штата США Нью-Мексико, удивили многих пользователей соцсети. Об этом 20 апреля сообщает портал Deadlie.

mwewering Револьвер

Представители Управления по охране труда США (OSHA), в частности, пришли к выводу, что вина за произошедшее не лежит исключительно на Ханне Гутьеррес Рид, отвечавшей на съёмках за использование стрелкового оружия. Адвокат Рид Джейсон Боулз заявил, что согласно выводам OSHA его клиентке «не было предоставлено достаточно времени или ресурсов» для качественного выполнения работы. Кроме того, выяснилось, что Рид высказывала опасения по этому поводу.

Боулз добавил, что в ходе тщательного расследования были исследованы документы и опрошены многие люди. OSHA в итоге пришло к выводу, что руководители проекта умышленно нарушали требования безопасности, что и стало причиной трагедии. В отчёте организация также указала, что продюсеры не вызвали Рид для проверки оружия непосредственно перед тем, как Алек Болдуин решил его использовать.

Напомним, 22 октября 2021 года на съёмках фильма «Ржавчина» погибла оператор Галина Хатчинс. Предполагается, что Алек Болдуин случайно выстрелил в неё из револьвера, который был заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Пока полиция Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США) не предъявила никому официального обвинения, дело находится на стадии расследования. В январе 2022 года Ханна Гутьеррес Рид подала в суд на эксперта Сета Кенни, также следившего за использованием оружия на съёмках «Ржавчины». В иске она заявила, что Кенни мог перепутать боевые и холостые патроны.