Нижний Новгород, , 22:52 — REGNUM Власти Нижегородской области обещают помочь сотрудникам местных предприятий, приостановивших работу из-за санкций, временно трудоустроиться. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Нижний Новгород (сс) Юрий Лебедев

Такая мера поддержки стала возможной после того, как правительство России приняло постановление «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 году».

При этом работодатель обязан оставить на платформе «Работа в России» официальное уведомление о сложной ситуации, возникшей на предприятии.

Возможность заключить временный трудовой договор без увольнения со старого места работы будут иметь сотрудники, которые находятся в режиме простоя, неполного рабочего времени, в отпуске без сохранения зарплаты или заявленные к увольнению.

После окончания действия трудового соглашения сотрудник сможет вернуться на прежнее место работы.