Женева, Швейцария, , 22:46 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 575 667 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 1979 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 20 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 504 079 039 носителей вируса, подтверждено 6 204 155 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 404 271 выявленном инфицированном и 1326 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.