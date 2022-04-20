Москва, 20 апреля 2022, 22:52 — REGNUM Ряд объектов ВСУ уничтожили российские военные 20 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Уточняется, что удары нанесены по 12 объектам ВСУ. Поражены два пункта управления ВСУ в населённых пунктах Гусаровка и Андреевка. Также удары нанесены по трём районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ в Архангеловке, Краматорске и Селидово.
Поражены шесть опорных пунктов формирований украинских боевиков в районе Попасной.
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