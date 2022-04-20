ВКС РФ уничтожили пять украинских установок РСЗО
Москва, 20 апреля, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Ряд объектов ВСУ уничтожили российские военные 20 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Function.mil.ru
Удар ВКС РФ
Уточняется, что удары нанесены по 12 объектам ВСУ. Поражены два пункта управления ВСУ в населённых пунктах Гусаровка и Андреевка. Также удары нанесены по трём районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ в Архангеловке, Краматорске и Селидово.
Поражены шесть опорных пунктов формирований украинских боевиков в районе Попасной.
«В результате ударов уничтожены более 150 националистов, пять установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники. Также в районе населенного пункта Языково уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».