Москва, 20 апреля, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Ряд объектов ВСУ уничтожили российские военные 20 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

Уточняется, что удары нанесены по 12 объектам ВСУ. Поражены два пункта управления ВСУ в населённых пунктах Гусаровка и Андреевка. Также удары нанесены по трём районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ в Архангеловке, Краматорске и Селидово.

Поражены шесть опорных пунктов формирований украинских боевиков в районе Попасной.