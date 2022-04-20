Тбилиси, , 23:51 — REGNUM Врачи, входящие в альтернативный медицинский консилиум, продолжают заявлять об ухудшении здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает 20 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

Личному врачу и членам альтернативного консилиума вновь не разрешили его посещать. Врачи говорят о необходимости надлежащего исследования и немедленного лечения экс-президента.

Врач-эндокринолог Лали Джавашвили считает, что единственное решение в сложившейся ситуации — это вывезти Саакашвили за границу в необходимую по профилю клинику.

«Это серьезное заболевание центральной и периферической нервной системы, это эррозивный гастрит, который уже обострился и перерос в патологию желудка и двенадцатиперстной кишки и кровотечение. Подобное может закончиться летальным исходом. Поэтому, я думаю, что очень трудно лечить всё это вместе. Единственный выход из ситуации — это своевременный перевод Саакашвили за границу в какую-нибудь серьезную клинику», — заявила Джавашвили.

Напомним, что после своего ареста в октябре прошлого года, Михаил Саакашвили дважды устраивал голодовки протеста.