Новосибирск, , 23:07 — REGNUM Лидер российской группы «СерьГа» Сергей Галанин считает, что государству следует поддерживать патриотически настроенных деятелей культуры. Об этом он рассказал каналу «360» 20 апреля.

Сергей Галанин Марина Каширская © ИА REGNUM

По мнению музыканта, властям необходимо активнее поддерживать артистов с патриотичным настроем, а также увеличить долю российских фильмов и песен на на телевидении и радио. Помимо этого, Галанин отметил, что «СерьГа» примет участие в марафоне «Za Россию!», поскольку именно подобные мероприятия способны «укрепить единство духа».

Ранее в Новосибирске стартовал музыкально-патриотический марафон «Za Россию!». Ожидается, что марафон затронет крупнейшие города России, а среди его участников окажутся популярные российские исполнители.

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