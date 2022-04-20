Новосибирск, 20 апреля, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Лидер российской группы «СерьГа» Сергей Галанин считает, что государству следует поддерживать патриотически настроенных деятелей культуры. Об этом он рассказал каналу «360» 20 апреля.

Марина Каширская ИА REGNUM Сергей Галанин

По мнению музыканта, властям необходимо активнее поддерживать артистов с патриотичным настроем, а также увеличить долю российских фильмов и песен на телевидении и радио. Помимо этого, Галанин отметил, что «СерьГа» примет участие в марафоне «Za Россию!», поскольку именно подобные мероприятия способны «укрепить единство духа».

Ранее в Новосибирске стартовал музыкально-патриотический марафон «Za Россию!». Ожидается, что марафон затронет крупнейшие города России, а среди его участников окажутся популярные российские исполнители.