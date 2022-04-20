Рим, 20 апреля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Новым генеральным секретарем НАТО станет действующий премьер-министр Италии, экс-глава Центробанка ЕС Марио Драги, заявил в интервью Affari Italiani известный журналист и писатель Луиджи Бизиньяни.

World Economic Forum Марио Драги

Недавние переговоры Драги с президентом США Джозефом Байденом были в действительности «процедурой согласования» этого назначения, уверен эксперт.

В связи с этим Италию ждут досрочные выборы (очередные намечены на весну 2023 года), потому что без Драги и без того непрочная коалиция леволибералов, популистов и правоконсерваторов не имеет никаких шансов на существование, добавил Бизиньяни.