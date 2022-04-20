Москва, 20 апреля, 2022, 22:33 — ИА Регнум. О срыве украинской стороной эвакуации с территории «Азовстали» в городе Мариуполе (ДНР) мирных жителей сообщил 20 апреля журналистам глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

Сообщая о том, что российская сторона открыла днём 20 апреля гуманитарный коридор, чтобы с территории «Азовстали» могли выйти желающие — возможно, мирные жители, а также украинские военные, Мизинцев заявил:

«Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевской властью цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался».

Он добавил, что командиры нацбатальонов не дали своим подчинённым возможность спасти жизнь.