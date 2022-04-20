Вашингтон, , 22:23 — REGNUM США ввели новые санкции против России, затронув российский коммерческий банк и компанию по добыче виртуальной валюты, сообщает 20 апреля Reuters.

Доллар США Дарья Антонова © ИА REGNUM

Санкции введены против Транскапиталбанка, представители которого, по заявлению министерства финансов США, «предлагали варианты обхода международных санкций».

Ограничительные меры также затронули более 40 человек и компаний, работающих с российским олигархом Константином Малофеевым, также внесенным в санкционный список США. Утверждается, что эти лица и организации «помогали российским компаниям уклоняться от санкций».

Кроме этого, министерство финансов США ввело санкции против российской майнинговой компании BitRiver и десяти ее российских дочерних компаний.