Вашингтон, 20 апреля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. США ввели новые санкции против России, затронув российский коммерческий банк и компанию по добыче виртуальной валюты, сообщает 20 апреля Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Санкции введены против Транскапиталбанка, представители которого, по заявлению министерства финансов США, «предлагали варианты обхода международных санкций».

Ограничительные меры также затронули более 40 человек и компаний, работающих с российским олигархом Константином Малофеевым, также внесенным в санкционный список США. Утверждается, что эти лица и организации «помогали российским компаниям уклоняться от санкций».

Кроме этого, министерство финансов США ввело санкции против российской майнинговой компании BitRiver и десяти ее российских дочерних компаний.