Москва, , 23:06 — REGNUM Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал свою коллегу Нателлу Крапивину. Соответствующая информация появилась на сайте радио «Комсомольская Правда» 20 апреля.

Иосиф Пригожин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Многие организаторы концертов её готовы просто задушить. Мне жаловались многие организаторы, из которых Крапивина выжимала, по их словам, все соки», — заявил продюсер. Помимо этого, Пригожин вспомнил время, когда Крапивина «скупала песни у авторов, как будто на рынке вещи, оптом», что также негативно повлияло на его текущее отношение к ней.

Ранее Нателла Крапивина стала участницей конфликта с Андреем Данилко. Продюсер уличила музыканта в употреблении запрещённых веществ.

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