Москва, 20 апреля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал свою коллегу Нателлу Крапивину. Соответствующая информация появилась на сайте радио «Комсомольская Правда» 20 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иосиф Пригожин

«Многие организаторы концертов её готовы просто задушить. Мне жаловались многие организаторы, из которых Крапивина выжимала, по их словам, все соки», — заявил продюсер. Помимо этого, Пригожин вспомнил время, когда Крапивина «скупала песни у авторов, как будто на рынке вещи, оптом», что также негативно повлияло на его текущее отношение к ней.

Ранее Нателла Крапивина стала участницей конфликта с Андреем Данилко. Продюсер уличила музыканта в употреблении запрещённых веществ.