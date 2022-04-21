Ереван, , 00:06 — REGNUM Если премьер-министр Армении Никол Пашинян не изменит свою политику по отношению к Карабаху, то страну может ожидать серьёзный кризис. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Арман Гукасян На площади Свободы в Ереване пока не так много людей. Нужно понимать, что данный процесс организован парламентской оппозицией и их сторонниками. Требование — отставка Пашиняна и искоренение той пагубной политики по отношению к Арцаху и Армении, которую проводят действующие власти. Думаю, что подавляющее большинство армянского общества не приемлет власть Пашиняна, однако есть и недоверие к парламентской оппозиции и это факт. Весь вопрос в том, что Пашинян может пойти очень далеко в вопросе уступок по Арцаху и в целом в отношениях с Баку и Анкарой, и тогда любые протесты могут стать массовыми и очень опасными для действующей власти. В целом в Армении ситуация остается напряженной, а недовольство граждан в отношении власти продолжает расти. Скоро мы будем наблюдать за новым политическим кризисом, который Пашиняну уже сложнее будет разрешать, а его внешняя и внутренняя политика нас туда точно приведут.

Напомним, что в Ереване 17 апреля члены оппозиционной партии «Родина» начали бессрочную сидячую акцию протеста на площади Свободы.