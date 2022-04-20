Ереван, 21 апреля, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Если премьер-министр Армении Никол Пашинян не изменит свою политику по отношению к Карабаху, то страну может ожидать серьёзный кризис. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Арман Гукасян На площади Свободы в Ереване пока не так много людей. Нужно понимать, что данный процесс организован парламентской оппозицией и их сторонниками. Требование — отставка Пашиняна и искоренение той пагубной политики по отношению к Арцаху и Армении, которую проводят действующие власти. Думаю, что подавляющее большинство армянского общества не приемлет власть Пашиняна, однако есть и недоверие к парламентской оппозиции и это факт. Весь вопрос в том, что Пашинян может пойти очень далеко в вопросе уступок по Арцаху и в целом в отношениях с Баку и Анкарой, и тогда любые протесты могут стать массовыми и очень опасными для действующей власти. В целом в Армении ситуация остается напряженной, а недовольство граждан в отношении власти продолжает расти. Скоро мы будем наблюдать за новым политическим кризисом, который Пашиняну уже сложнее будет разрешать, а его внешняя и внутренняя политика нас туда точно приведут.

Напомним, что в Ереване 17 апреля члены оппозиционной партии «Родина» начали бессрочную сидячую акцию протеста на площади Свободы.