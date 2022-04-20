Скопье, 20 апреля, 2022, 22:07 — ИА Регнум. В Северной Македонии за сутки в результате обследования 1908 образцов выявили 127 новых случая заражения коронавирусом, из них 20 — повторные. Также в стране зарегистрировано 123 случая выздоровления. Об этом 20 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Скопье, Северная Македония

По последним данным, за сутки в стране не скончался ни один пациент с COVID-19, зарегистрированы два летальных исхода, произошедших ранее. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявлено 308 878 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9265, 298 811 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 802. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали заявил о том, что коронавирус в стране еще не умер.